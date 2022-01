Handballers winnen op EK knap van Montenegro

De hoofdfase van het EK bereiken was een droom die uitkwam voor de Nederlandse ploeg, maar de laatste dagen stonden in het teken van corona. Inmiddels zijn twee keepers en vier veldspelers besmet en ook bondscoach Erlingur Richardsson en keeperstrainer Gerrie Eijlers zitten in isolatie. Vrijwel dagelijks slaat het virus toe in de ploeg.

Zodoende was het niet de sterkste ploeg die op het veld verscheen. Tijdens de eerste minuten kon Nederland toch aardig meekomen en ging het gelijk op, maar na een minuut of tien sloegen de Montenegrijnen een eerste gaatje (7-4). Oranje knokte zich echter knap terug in de wedstrijd tot 11-11 en niet veel later pakte de door assistent Edwin Kippers gecoachte ploeg in de laatste fase van de eerste helft zelfs verrassend de leiding, waardoor er een knappe 16-18 ruststand op het bord stond.

Na de pauze wist Nederland de marge vrijwel continu rond de twee punten te houden en soms bouwde de ploeg zelfs extra voorsprong op tot maximaal vijf punten. Zodoende kwam de zege in de slotfase nooit meer in gevaar.

Kay Smits was met negen treffers de meest productieve speler bij Oranje.

Door de zege houdt Nederland zelfs nog zicht op de halve finale. Dan zal het wel moeten winnen van de hekkensluiter van de groep Kroatië en moeten stunten tegen Denemarken.