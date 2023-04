Rus strandt in kwartfinales tennistoernooi Zaragoza

De 32-jarige Rus verloor met 6-1 6-4 van de Tsjechische Tereza Martincova, die als vierde geplaatst is. Rus was de nummer 6 van de plaatsingslijst. Een ronde eerder had de Nederlandse nog gewonnen van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova, in 2021 finaliste op Roland Garros.

Rus stelde zich niet beschikbaar voor Oranje voor de wedstrijden in de Europees/Afrikaanse zone, die deze week in Antalya worden gespeeld. Ze wil deze weken liever gebruiken om punten te verzamelen voor de wereldranglijst, om zodoende meer kans te maken de komende maanden toegelaten te worden tot onder meer Roland Garros en Wimbledon. Rus is de nummer 107 van de wereld.