Frans Timmermans: ’Europa League-winst voor AS Roma zou een droom zijn voor mij’

„Ik denk dat er twee geweldige wedstrijden op de rol staan. Het zijn twee teams die vooral naar voren denken. AS Roma speelt soms geweldige potten, maar zijn nog niet erg constant. De sleutel is dan ook dat ze constant blijven. Als ze dat lukt, dan hebben ze kans tegen Ajax”, zegt hij op de website van de Romeinen.

Timmermans is onder de indruk van Ajax. „Ryan Gravenberch is 19 jaar pas, maar een geweldig talent met een fantastisch inzicht. Een andere belangrijke factor op het middenveld is Davy Klaassen. En dan hebben ze ook nog Dusan Tadic, een zeer gevaarlijke aanvaller.”

’AS Roma meer kans op halve finales’

Hij vervolgt: „In de verdediging hebben ze twee Argentijnen staan, Martinez en Tagliafico, die graag naar voren gaan. Dus er liggen kansen in de counter voor Roma”, meent de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Hij geeft de Romeinen zelfs meer kans voor een plek in de halve finales. „Roma in goede doen geef ik 60 procent kans om door te gaan.”

Karsdorp

Hoe komt het toch dat Timmermans zo fanatiek fan is van de Giallorosso? „Toen ik jong was, groeide ik op in Rome. Op zondag ging ik dan altijd naar het Olimpico. Ik had niet altijd geld voor een kaartje, maar vaak hielpen mij vrienden mij dan.”

Rick Karsdorp Ⓒ ANP/HH

Het uitstekende seizoen van Rick Karsdorp is ook Timmermans niet ontgaan. „Hij heeft veel talent ook en veel meegemaakt bovendien. Veel blessure gehad toen hij net bij de club zat. Ik denk dat er maar weinig mensen waren die het nog zagen gebeuren dat hij zou slagen en zo goed zou worden.”

Winst Europa League een droom

Hij vervolgt: „Tot dusverre heeft hij een geweldig seizoen. Spinazzola en Karsdorp zijn spelers die je in de toekomst vaker gaat zien. Snel, gevaarlijk in de aanval, maar solide als verdediger. Ajax heeft ook een paar van dat soort spelers. En voor hem, omdat hij van Feyenoord afkomt, zal het ook wellicht aanvoelen als een soort derby. In Nederland is Ajax-Feyenoord een soort Lazio-AS Roma”, zo legt hij uit.

Het laatste woord richt hij naar de AS Roma-spelers: „Ragazzi (jongens, red), de Europa League winnen zou een droom zijn voor ons. Forza Roma!”