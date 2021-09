Kasseien liggen er weer mooi bij voor Parijs-Roubaix

Zo goed als al het groen tussen de stenen is intussen uitgeroeid. Door het regenweer van de voorbije dagen liggen de kasseien er wel glad bij.

Mathieu van der Poel kijkt in ieder geval uit naar Parijs-Roubaix zondag. De 26-jarige coureur maakt na lang wachten, wegens de coronapandemie, dan eindelijk zijn debuut in de wegkoers waar hij al eerder zijn liefde over uitsprak. „Ik kijk er naar uit”, zei zondag in Leuven na het WK. „Aan deze wegrace heb ik een goed gevoel overgehouden. Ik verwacht dat ik hier weer wat extra conditie heb opgedaan om volgende week met iets meer overschot de finale in te gaan.” Van der Poel, die midweeks de kasseien van de Hel van het Noorden gaat testen, liet tevens weten dat zijn rugklachten niet meer prominent aanwezig zijn. „Die rug is oké. Het heeft me hier niet belemmerd en ik verwacht ook in Roubaix geen problemen.”

De beroemde wielerklassieker Parijs-Roubaix kent voor het eerst een vrouweneditie. Die wordt aanstaande zaterdag verreden.