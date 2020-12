Megareeks Feyenoord voorbij: Vitesse te sterk

Op 27 oktober 2019 ging het voor laatst mis met de Rotterdammers in de Eredivisie. Op die datum bleek Ajax toen een paar klassen beter in de Johan Cruijff ArenA: 4-0. Vervolgens leed Feyenoord tot midden maart van 2020 geen nederlaag. En ook na de coronabreak hoefden de Rotterdammers maandenlang geen driepunter te incasseren.

Door de uitglijder staan de Rotterdammers nog steeds vierde in de Eredivisie. Vitesse bezet de derde plek met een punt minder dan zowel PSV als Ajax. De Amsterdammers komen zondagmiddag om 14.30 uur nog in actie op bezoek bij ADO Den Haag.

In de eerste helft hielden de twee ploegen elkaar behoorlijk in evenwicht. Vlak voor rust was het Vitesse dat de leiding nam in Arnhem. Op aangeven van Lois Openda opende Oussama Darfalou de score. Bij de treffer maakte Feyenoord-verdediger Marcos Senesi geen al te overtuigende indruk.

Oussama Darfalou (rechts) bedankt assistgever Lois Openda. Ⓒ ANP/HH

Na een uur spelen was het een wonder dat Feyenoord de gelijkmaker niet op het scorebord bracht. Zowel Bryan Linssen, oud-Vitesse, als Nicolas Jørgensen in de rebound slaagde er niet om Remko Pasveer te verschalken. De Vitesse-goalie, dit seizoen sowieso goed op dreef, trad tot twee keer toe ijzersterk op. Aan de andere kant kwam Darfalou net tekort voor de tweede Arnhemse treffer.

De tijd begon vervolgens steeds meer te dringen voor de ploeg van Advocaat. Met nog een kwartier te gaan beproefde Uros Spajic zijn gelukkig namens Feyenoord. Pasveer zag al snel dat de bal geen doel zou treffen, maar het schot schampte wel de lat.

In de blessuretijd kreeg verdediger Eric Botteghin nog een niet te missen kans voor Feyenoord. Van heel dichtbij kon de Braziliaan aantikken, maar tot zijn eigen afgrijzen ging de poging niet in, maar over het doel. Een minuut later spatte een kopbal van Luis Sinisterra nog uiteen op de lat.

Vitesse kon opgelucht ademhalen en trok de zege over de streep.