Engesle voetbalbond FA klaagt Dele Alli aan na ’Corona-grap’

Daarin stak Alli de draak met het Corona-virus, dat inmiddels duizenden mensen het leven heeft gekost. Het filmpje zorgde voor de nodige ophef, waarna Alli zijn excuses aanbood. Desondanks hangt hem nu dus een schorsing boven het hoofd.

Op de video was te zien dat Alli een Aziatisch uitziende man filmde en daarop stelde dat hij bang was dat hij misschien besmet was geraakt. De 23-jarige international verwijderde de video snel weer, maar het kwaad was al geschied. In een nieuw filmpje dat hij plaatste op het Chinese sociale mediakanaal Weibo maakte hij excuses: „Ik stelde mezelf teleur en de club.”