De opzet om een positief beeld van Qatar te geven is al bij voorbaat mislukt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

FIFA-president Gianni Infantino (l.) op de tribune van het Al Bayt Stadion van Al Khor, waar zondagavond de eerste wedstrijd wordt gespeeld. Ⓒ Getty Images

DOHA - Als zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd in het Al Bayt Stadion van Al Khor wordt afgetrapt voor de WK-openingswedstrijd Qatar-Ecuador, komt daarmee een einde aan een uiterst tumultueuze aanloop naar het toernooi, die al in 2008 in gang is gezet. Toen ontstond bij de toenmalige emir Hamad bin Khalifa al-Thani de wens om het WK voetbal naar Qatar te halen. De toewijzing van het toernooi in 2010 waarbij het woestijnstaatje onder andere Amerika aftroefde, leidde direct tot veel kritiek en die is daarna nooit meer verstomd.