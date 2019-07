19e Touretappe geneutraliseerd na noodweer

Besloten is om de finish van de negentiende etappe naar de top de Col de l'Iseran te verplaatsen. Egan Bernal, de Colombiaan van Ineos, kwam daar als eerste boven. Hij wint niet alleen de etappe, maar neemt ook de gele trui over van de Fransman Julian Alaphilippe. Steven Kruijswijk blijft vierde in het klassement.

Een beetje surrealistisch schouwspel was het, middenin de volle finale van de rit. Plotseling was er paniek in de karavaan. Sneeuwval en hagelbuien zorgden ervoor dat de Tourdirectie de wedstrijd moest stilleggen, tot ongenoegen van veel renners.

Maar geen gekke beslissing, zo blijkt.

Etappeverloop

Al snel vormde zich een kleine vluchtgroep, met onder anderen Vincenzo Nibali en Dan Martin. Uiteindelijk voegden zich daar meerdere renners bij en werd het een grote kopgroep van 22 man. Hier zaten onder anderen Dyln van Baarle, Alejandro Vlaverde, Warren Barguil, Rigoberto Uran, Laurens De Plus en Simon Yates bij.

Op de beklimming van de Col d’Iseran zagen zowel geletruidrager Julian Alaphilippe als Steven Kruijswijk hun laatste knechten lossen. Vervolgens besloot Geraint Thomas aan te vallen. Maar ver kwam de titelverdediger niet. Vervolgens sloop Kruijswijk weg. Alleen de Welshman kon op dat moment volgen. Alaphilippe kraakte op dat moment en zag elke meter zijn gele trui meer in gevaar komen. Kruijswijk, Thomas, Egan Bernal en Emanuel Buchmann wisten elkaar op dat moment te vinden.

Ontketende Bernal

De kleine Colombiaan van Team Ineos was echter ontketend en sprintte hierna zowat weg bergop. Bernal reed zich in een mum van tijd richting de kopgroep, met Uran, Barguil, Nibali en Simon Yates. Op dat moment met 15 seconden voorsprong op de groep Kruijswijk en 54 op Alaphilippe. Bernal reed zich virtueel in de gele trui.

Alaphilippe verloor steeds meer tijd, maar wist ook weer tijd terug te pakken in de afdaling, waar ineens hagel opdoemde. Aangezien er veel sneeuw en hagel was gevallen in de afdaling van de Col d’Iseran, besloot de organisatie van de Tour de rit te neutraliseren. De tijden op de top van de klim telden als eindtijd in de etappe.