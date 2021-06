Oranje dubbeldekker naar Boedapest voor mars Oranjefans

De parade met Oranjefans in Boedapest wordt zondag bij het EK voetbal traditioneel aangevoerd door een Oranje dubbeldekker. Het voertuig wordt in een dieplader naar Hongarije vervoerd, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. De dubbeldekker reist sinds 2004 met het Nederlands elftal de wereld over bij toernooien, voor het laatst bij het WK voor vrouwen in 2019.

Naar verwachting gaan tussen de 5000 en 10.000 Oranjefans naar Boedapest. In het City Park Ice Rink is tussen 11.00 en 15.00 uur een feestje georganiseerd. „Er wordt nu hard aan gewerkt, donderdag hopen we de invulling van het programma bekend te maken”, zegt De Jong.

„Het is vanaf de fanzone naar het stadion nog een aardig stukje lopen”, weet De Jong. „En het lijkt erop dat het mooi weer wordt. We adviseren supporters in ieder geval ook zonnebrandcrème mee te nemen.”

Het is goed mogelijk dat het voor de Oranjefans bij het feestje in Boedapest blijft. Mocht het elftal van bondscoach Frank de Boer de achtste finale winnen, volgt een kwartfinale in Bakoe. „Daar komt geen fanzone”, weet De Jong al. „En ook bij een eventuele halve finale en finale in Londen lijken de mogelijkheden nu beperkt. Boedapest is daarom misschien wel de enige kans om het te doen. Hier is iets meer mogelijk op dit moment.”