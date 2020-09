Guus Til: ’Ik verheug me op Bundesliga’

„Het is zuur, maar het betreft gelukkig geen ernstige blessure”, aldus de Nederlander. Til kon ook naar PSV, Feyenoord en Rangers FC. „Maar ik denk dat de Bundesliga het beste van alle competities bij me past en verheug me erop daarin te mogen spelen”, zegt de oud-speler van AZ en Oranje.

Omdat hij zaterdag tijdens zijn (voorlopig) laatste duel voor Spartak Moskou geblesseerd raakte, werd het nog even spannend. Donderdagmiddag zetten de medici alle seinen echter op groen. Omdat ook het papierwerk in orde werd gemaakt, is de huurdeal definitief rond.

Aanvankelijk wilde Freiburg de voormalige AZ-speler en éénmalig Oranje-international voor twee jaar huren, maar dat is in Rusland niet toegestaan. Het blijft de intentie dat Til ook volgend jaar voor SC Freiburg speelt. In Moskou staat de Nederlander tot de zomer van 2023 onder contract.