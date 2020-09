Huurdeal Guus Til rond

Dat was nog even spannend, omdat hij zaterdag tijdens zijn (voorlopig) laatste duel voor Spartak Moskou door zijn enkel klapte. Donderdagmiddag zetten de medici alle seinen echter op groen. Omdat ook het papierwerk in orde werd gemaakt, is de huurdeal definitief rond.

Aanvankelijk wilde Freiburg de voormalige AZ-speler en éénmalig Oranje-international voor twee jaar huren, maar dat is in Rusland niet toegestaan. Het blijft de intentie dat Til ook volgend jaar voor SC Freiburg speelt. In Moskou staat de Nederlander tot de zomer van 2023 onder contract.