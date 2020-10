Nog meer coronazorgen bij NAC Breda

Vorige week al waren er in de selectie en begeleidingsstaf zes personen positief getest op het virus. Daardoor kon de topper in de Keuken Kampioen Divisie tegen De Graafschap van afgelopen vrijdag niet doorgaan.

Staf en selectie moesten in thuisquarantaine. Sneltesten leverden maandag meer positieve gevallen op, waardoor „uit voorzorg en op advies van de GGD” besloten werd de trainingen niet te hervatten.

NAC Breda meldt dat er normaal een keer per week getest wordt op corona. Na de positieve testresultaten van vorige week werd maandag een extra (snel)test uitgevoerd om te zien of het verantwoord was de training te hervatten. „Inmiddels is gebleken dat dit niet het geval is”, meldt de eerstedivisionist. „Woensdag staan er nieuwe, reguliere tests (zogeheten PCR-testen) op het programma. De uitslagen van deze tests zullen doorslaggevend zijn voor het verdere verloop van de week.”

Voor vrijdag staat de topper tussen NAC Breda en Cambuur op het programma. NAC is de koploper, Cambuur staat derde.