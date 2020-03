Bayern München viert 120e verjaardag met zege op Augsburg

Bayern München stelde teleur in de eerste helft en miste na de hervatting kans op kans. Alleen Müller kwam tot scoren. In de slotfase verzuimde Florian Niederlechner gelijk te maken voor Augsburg. Hij stuitte op Manuel Neuer, de ervaren doelman van de thuisploeg. Niederlechner trof even later wel doel, maar die treffer werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond. Goretzka zorgde in blessuretijd voor opluchting bij Bayern.

Bayern München houdt een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund, dat zaterdag al won bij Borussia Mönchengladbach (1-2).

Zirkzee

Joshua Zirkzee mocht opnieuw de geblesseerde Robert Lewandowski vervangen. De 18-jarige spits, geboren in Schiedam, had Bayern München in de 65e minuut naar 2-0 moeten schieten. Hij kreeg de bal echter niet langs Andreas Luthe, de doelman van Augsburg. Zirkzee werd vijf minuten later gewisseld.

De spelers van Bayern München voetbalden in een bijzonder retroshirt, ter gelegenheid van de 120e verjaardag van de recordkampioen van Duitsland. Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd voor Augsburg.