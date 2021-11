Lionel Messi maakt eindelijk eerste Ligue 1-treffer voor winnend PSG

De wedstrijd was nog maar twee minuten oud, of Mbappé zeer gelukkig - de bal werd van richting veranderd - de 1-0 tegen de touwen hangen. In een waanzinnig tempo werd FC Nantes de wil opgelegd de eerste tien minuten. Eigenlijk was het een grote rondo.

Daarna namen de Parijzenaren wat gas terug, al waren Messi en Mbappé enkele keren dicht bij de 2-0. Ook Neymar en nog eens Messi hadden de score al kunnen verdubbelen, maar een klein wonder en de goed keepende Alban Lafont hielden de schade tot 1-0 met de rust.

Rood Navas

Direct na de theepauze kreeg Nantes ineens een dot van een kans, maar een prima verdedigende actie van PSG voorkwam de gelijkmaker.

Doelman Keylor Navas bezorgde PSG echter de nodige kopzorgen. Hij kwam wild uit in de 65e minuut en de leidsman kon iets anders doen dan de sluitpost een rode kaart geven. De miljardenploeg moest met tien man verder. Neymar moest plaatsmaken voor doelman Sergio Rico.

Uit de lucht vallen

Die moest enkele minuten later direct in actie komen, maar hij bracht uitstekend redding. Wijnaldum mocht de laatste twintig minuten meedoen, hij kwam voor aanvoerder Marco Verratti. Maar de inmiddels verdiende gelijkmaker van FC Nantes kwam toch. Rico bracht weer redding, maar een schitterende hakbal in de rebound ging net over de lijn: 1-1.

Maaar ongelofelijk maar waar: PSG kwam met een man weer toch op voorsprong weer. De goal kwam echt uit de lucht vallen. Dennis Appiah wilde een dieptepass onderscheppen, maar raakte hem zó ongelukkig, dat de bal pardoes over zijn achter keeper vloog in de 82e minuut: 2-1.

In de counter kwam PSG vervolgens ook nog op 3-1, en hoe. Messi krulde de bal fraai in de verre hoek. De Argentijnse dribbelkoning maakte daarmee eindelijk zijn eerste treffer in Ligue 1.