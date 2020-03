FIFA herhaalt Nederland-Spanje 2014: ’Jammer dat we niet samen kunnen kijken’

En dat komt mooi uit, want wereldvoetbalbond FIFA heeft laten weten dat ze een reeks WK-wedstrijden uit het verleden integraal gaan uitzenden op FIFATV op YouTube, in het kader van ’kijk het WK-thuis’. Eerste wedstrijd: Nederland-Spanje, zaterdagmiddag om 15.00 uur.

De wedstrijd, op 13 juni 2014, was voor beide teams de openingsgroepswedstrijd op het WK voetbal in Brazilië. Spanje deed dit als wereldkampioen, Oranje als vice-kampioen. Bij voorbaat een ongekende kraker, alleen hadden de Nederlands elftal-fans alle twijfel over het WK. Waren de topspelers wel in vorm? Was de verdediging sterk genoeg? Bondscoach Louis van Gaal besloot het toernooi te beginnen met een veredelde 5-3-2-formatie.

Voetbalgeschiedenis

Spanje begon sterk aan de wedstrijd. Diego Costa werd in de 27e minuut onderuitgehaald in de zestienmeter: strafschop. Xavo Alonso schoot de Spanjaarden derhalve op een 1-0 voorsprong en het zag er niet naar uit dat Oranje hier iets tegen kon doen. Spanje miste nog enkele kansen, voordat het tij keerde. Robin van Persie zou zich een minuut voor rust de voetbalgeschiedenis in koppen. De aanvaller besloot een diagonale pass van Daley Blind ineens uit de lucht te nemen met een snoekduik. Doelman Iker Casillas kon er alleen maar naar kijken; 1-1.

Robin van Persie heeft zojuist de 1-1 op het scorebord gezet na een fabuleuze kopgoal. Ⓒ EPA

Na rust wervelde Oranje en liep het over Spanje heen. Via een ontketende Arjen Robben en een kopbal van Stefan de Vrij stond het na 64 minuten ineens 3-1 voor Nederland. Het werd nog erger voor de heersende wereldkampioen. Casillas verloor de bal kinderlijk aan Van Persie: 4-1. Om het Spaanse leed nog erger te maken vernederde Robben de Spaanse verdediging tien minuten voor tijd: 5-1. Dat was ook meteen de eindstand. De wraak voor de verloren WK-finale van 2010 in Zuid-Afrika was zoet.

Nederland zou uiteindelijk derde worden op het WK, terwijl Spanje al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Het twitteraccount van het Nederlands elftal laat weten uit te kijken naar zaterdagmiddag. „Jammer dat we niet samen kunnen kijken”, is te lezen in een tweet richting de Spaanse bond.