Shorttracker: ’Het ging opeens wel héél gek’ ’TikTok’-koning Hoogerwerf met miljoenenpubliek verzilvert tattoo-rage

Shorttracker Dylan Hoogerwerf start samen met zijn compagnons Mirko en Stevanija een tattooshop: Goons and Queens Heerenveen. Ⓒ Anne van der Woude

HEERENVEEN - Wie denkt dat Dylan Hoogerwerf vooral bekend is als shorttracker, moet maar eens een kijkje nemen op TikTok. Sinds hij in oktober vorig jaar zijn tattoo-tekeningen via het populaire medium begon te delen, is zijn account ontploft. Liefst 2,3 miljoen volgers heeft de 27-jarige schaatser met zijn creatieve geest bij elkaar geraapt, en die populariteit verzilvert hij met de opening van een tattooshop in hartje Heerenveen. „Het ging opeens wel heel gek, soms kreeg ik er 180.000 volgers in nog geen halve dag bij.”