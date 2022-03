’Hopelijk kan Van Zundert het seizoen mooi afsluiten’

Van Zundert werd kort na haar sterke olympische debuut Nederlands kampioen, om daarna even te ontspannen. „Toen heb ik gezegd: ’Jurk uit en carnavalspak aan’”, aldus moeders.

Het talent was daardoor wel even uit de roulatie, omdat ze in het feestgedruis tegen een coronabesmetting aanliep. „Ze was er niet ziek van en heeft snel de draad weer opgepakt. Ze heeft ook nog een mooie huldiging in onze woonplaats Etten-Leur gehad. Daar waren zo’n 500 mensen. Ja, het is mooi om te zien dat Lindsay wel iets heeft losgemaakt.”

Vorig jaar brak de tiener door tijdens de WK met een zestiende plaats. Die prestatie leverde haar een ticket voor ’Peking 2022’ op. Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova, die olympisch goud en zilver pakten, en wonderkind Kamila Valieva zijn er nu niet bij, omdat Russische atleten vanwege de oorlog in Oekraïne in de ban zijn gedaan. Dat biedt kansen op een hogere klassering voor Van Zundert. „Het is vooral jammer voor de sport en voor die meisjes dat ze er niet bij zijn”, laat Van Zunderts coach Carine Herrygers weten. „Lindsay is er klaar voor, want ze heeft goed getraind in de aanloop.”

Intens

Al laten haar moeder en Herrygers weten dat de vermoeidheid ook heeft toegeslagen. „Je merkt dat Lindsay toe is aan rust, want het is een intens seizoen. Ze staat er zelf nuchter in en zegt dat ze haar beste beentje voorzet. Natuurlijk gaat ze voor een mooie uitslag, maar we weten ook dat ze in Peking al iets heel moois heeft gedaan.”