Ruud van Nistelrooy zegt ’ja’ tegen PSV

Premium Autosport

Wim Kieft: ’Slechte beurt van Marc Overmars’

Als je weet hoe de voetballerij in elkaar steekt, is het niet verbazingwekkend dat Royal Antwerp FC geen enkele bedenking had bij de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur. Ondanks zijn vertrek bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwelijke werknemers bij de c...