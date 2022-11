KNVB zet streep door feest in fanzone Doha wegens te weinig animo

De traditionele fanwalk gaat vrijdag, als Nederland tegen Ecuador speelt, wel door. Supporters van Oranje lopen dan in een grote stoet achter een Oranje-bus aan richting het stadion.

„Op het fanplein hadden we een ontmoetingsplaats voor Oranje-fans”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „De supporters die overdag op het fanplein waren, konden hier verzamelen en zo lopend en met de bus afreizen naar de start van de fanwalk. Het scheelt iedereen extra reistijd als we direct bij het startpunt van de fanwalk afspreken. Dat verzamelpunt verplaatsen we dus naar de start van de fanwalk.”

In de speciale Oranje-hoek op de internationale fanzone, met Oranje-vlaggen, draaide een dj maandag muziek. Supporters waren er bijna niet. Wat ook meespeelt, is dat op de internationale fanzone pas vanaf 19.00 uur (plaatselijke tijd) alcohol te verkrijgen is. Op dat tijdstip begon de wedstrijd van Oranje tegen Senegal en ook tegen Ecuador is de aftrap vrijdag om 19.00 uur.

Voor de fanwalk was wel belangstelling. Tegen Senegal liepen tussen de 700 en 1000 Nederlandse supporters mee. Oranje wordt in de groepsfase per duel door 3000 supporters gesteund in Qatar.