PSV ziet miljoenen euro’s verdampen

FC Utrecht heeft de Amersfoorter voor 1,4 miljoen euro overgenomen, waarbij PSV wel een stevig doorverkooppercentage van 20 procent heeft bedongen. Drie jaar geleden betaalden de Eindhovenaren 4,5 miljoen euro plus enkele bonussen aan FC Utrecht en na één jaar schoof toenmalig technisch manager Marcel Brands nog een bod van 10 miljoen euro op Ramselaar terzijde in de verwachting dat de middenvelder in de toekomst meer op zou gaan brengen. De trainerswissel Cocu-Van Bommel pakte echter funest uit voor de sportieve carrière én transferwaarde van Ramselaar.

,,Het was heel bepalend. Hij maakte andere keuzes, een andere formatie, andere tactiek en ik paste niet in dat plaatje. Ik heb er alles aan gedaan om terug te knokken, maar als de trainer het niet in je ziet zitten dan moet je verder kijken”, aldus Ramselaar, die bij FC Utrecht het spelplezier hoopt te hervinden.

,,Ik kijk met gemengde gevoelens terug op mijn periode bij PSV. Ik heb twee jaar lang veel gespeeld, ben kampioen geworden, heb Champions League gespeeld en Oranje gehaald, maar het laatste jaar was negatief. Nu kijk ik vooruit en heb ik heel veel zin om het bij FC Utrecht weer te laten zien.”