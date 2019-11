Willem II viert zege met vierde plaats

De ploeg van Adrie Koster heeft een punt minder dan nummer 3 PSV, dat zondag bij FC Emmen speelt.

Willem II won tegen Sparta voor de achtste keer dit seizoen. Ché Nunnely opende de score in de vijfde minuut met een schot laag in de linkerhoek, op aangeven van Mike Trésor Ndayishimiye. De Belg liep op zijn beurt even later goed door na een passje van Nunnely en liet doelman Ariel Harush van Sparta kansloos.

Prachtgoal Heerkens

Freek Heerkens zorgde met een prachtig schot van afstand voor de 3-0 ruststand. Mats Köhlert zorgde daarna met een intikker voor de 4-0. De score had nog hoger kunnen uitvallen, maar de Sparta-keeper redde nog knap op inzetten van Vangelis Pavlidis en Nunnely.

Bij de bezoekers uit Rotterdam lukte weinig. Het eerste doelpunt viel uit een snelle aanval na balverlies van Abdou Harroui. De verdedigers van Sparta lieten Ndayishimiye bij de 2-0 vrijuit doorlopen en de aanvallers zorgden voor weinig gevaar. Een schot van Bryan Smeets ging naast en in de slotfase was er een kans voor Harroui, die de paal raakte. Een schot van Halil Dervisoglu ging voorlangs.

