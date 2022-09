Premium Het beste van De Telegraaf

’Scheurtjes’ in rode trui Evenepoel Deelt Roglic op monsterklim nu ook de knock-out uit?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Roglic en López waren zaterdag van de favorieten de sterksten. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In het kamp van Remco Evenepoel wordt de dreun die Primoz Roglic uitdeelde, afgedaan als een futiliteit. De kopman van Jumbo-Visma opende de aanval op rodetruidrager Evenepoel en schaafde 52 tellen van zijn achterstand af. ’Rogla’ staat nu nog maar op 1.49 van de Belg in het algemeen klassement. ,,Geen reden om te panikeren”, aldus de 22-jarige Evenepoel, al lijkt het er op dat met nog een dikke week te gaan de kansen zijn gekeerd in het voordeel van de ervaren Roglic.