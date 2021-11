FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny maakt na tien maanden rentree

Hij deed 20 minuten mee en droeg zelfs de aanvoerdersband.

Cerny (24) liep die blessure op in januari van dit jaar bij een wedstrijd van FC Twente tegen zijn oude club Ajax. Cerny was toen als huurling van FC Utrecht actief in Enschede. In de tussentijd heeft FC Twente de Tsjechisch international voor een kleine miljoen euro definitief overgenomen van FC Utrecht.

FC Twente verloor het oefenduel met de Belgen met 2-1. Luka Ilic maakte de Twentse goal vanaf elf meter.