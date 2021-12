Erik ten Hag doet inzichten op, Arne Slot maakt zich geen zorgen richting Klassieker

„Deze wedstrijd heeft mij inzichten opgeleverd”, aldus Ten Hag in een terugblik bij ESPN. „Bijvoorbeeld hoe jonge jongens het doen in een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena, toch altijd een spannend moment. Ik denk dat ze het veelal met bravoure hebben ingevuld. Ik denk dat het hele elftal het naar behoren heeft gedaan, behalve één ding: het benutten van kansen.”

Feyenoord-trainer Arne Slot denkt dat zijn spelers fit genoeg zijn om zondag weer te vlammen tegen Ajax. Ⓒ ProShots

Feyenoord

Feyenoord liep in aanloop naar de Klassieker van zondag in De Kuip een dubbele tik op bij FC Twente. In Enschede, waar trainer Arne Slot aantrad met veel vaste namen, werd met 2-1 verloren. En dat niet alleen, de bekernederlaag kwam ook nog eens tot stand na een slopende verlenging.

Bekijk ook: Ajax spaart twintig benen voor Klassieker tegen Feyenoord

„Het is niet nieuw dat we minder rustdagen hebben dan onze tegenstander, want we spelen op donderdag vaak Europees”, begon Slot zijn relaas na afloop. „Dus hiermee hebben we vaker te maken. Maar als ik zie hoe fit mijn spelers zijn en hoe ze tot de allerlaatste seconde tot kansen komen, maak ik me op zich geen zorgen. Ja, zondag, Ajax, ik kijk er naar uit. Tégen Ajax spelen gééft ook veel energie. Je kunt erop wachten dat we veel moeten lopen, dus zullen we wel echt fit móeten zijn.”