Haïtiaans wonderkind wil stunten tegen Wiegmans Engeland

De affiches voor de derde dag van het WK luiden als volgt: Verenigde Staten – Vietnam (03.00 uur), Zambia – Japan (09.00 uur), Engeland – Haïti (11.30 uur) en Denemarken – China (14.00 uur). Ho, even terug! Haïti? Dat is een land dat je niet direct verwacht op een WK. Toch plaatste het zich door in een play-off Chili met 2-1 te verslaan dankzij twee goals van Melchie Dumornay. De druk van de volledige natie rust op de schouders van de pas 19-jarige middenvelder.

Melchie Dumornay in actie voor Haïti. Ⓒ ANP/HH