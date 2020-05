Beduidend meer Frenkies, Donny’s en Nouri’s geboren in Nederland

Onder anderen Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek waren de Nederlandse troeven in het succes van Ajax. Ze zijn mede verantwoordelijk voor een opvallende stijging van enkele namen..

Zo steeg de populariteit van de naam Frenkie vorig jaar enorm. Tot 2019 werd de naam Frenkie nauwelijks gegeven aan baby’s, maar vorig jaar kwamen liefst 53 Frenkies op de wereld.

Ook Matthijs maakte een comeback en de naam Donny is een jaar tijd zelfs verdubbeld. In 2018 werd de naam Donny aan 27 jongetjes gegeven, in het jaar 2019 waren dit 60 jongetjes.

Nouri

Een opvallende naam in het lijstje is Nouri. De jonge voetballer werd getroffen door een hartstilstand en liep zo blijvende hersenschade op. Tot 2018 werd de naam maximaal 12 keer per jaar gekozen, maar daarna zagen liefst 47 (2018) en 64 (2019) kinderen met de naam Nouri het levenslicht.

Abdelhak Nouri. Ⓒ EPA

Lieke Martens

Ook na succes bij het vrouwenvoetbal is er een effect te zien: de populariteit van Oranje Leeuwin Lieke Martens heeft invloed. ‘Lieke’ steeg (na jaren van daling) vanaf 2018 weer op de babynamenlijst. In 2017 werd de naam 391 keer gekozen, in 2018 was dit 463 keer en in 2019, waarin Nederland tweede werd op het WK, steeg de naam nog verder in de babynamenlijst: in dat jaar kregen er maar liefst 502 meisjes de naam Lieke.

De cijfers zijn afkomstig van Sociale Verzekeringsbank (SVB) en NVB Instituut Meertens en werden gepubliceerd op hippe-geboortekaartjes.nl.