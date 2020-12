Video: Carlos Sainz toont klasse op kartbaan

De Spanjaard, die deze winter McLaren verruilt voor Ferrari, begon de Christmas Karting-race vanaf de zestiende en laatste startplek, maar slaagde er desondanks in om te winnen. En alles werd vastgelegd op beeld.

„Ooit benieuwd geweest hoe het Formule 1-coureur het ervan af zou brengen in een normale race bij een kartcentrum? Kijk hier hoe de ’smooth operator’ het doet.”

Sainz is de zoon van rallylegende Carlos Sainz sr. In 2015 maakte hij zijn debuut in de Formule 1. Bij Toro Rosso vormde hij een duo met Max Verstappen. In 2017 stapt Sainz over naar Renault, waarna hij in 2019 voor McLaren tekende.

Carlos Sainz in actie bij het Carlos Sainz Karting-centrum in Madrid Ⓒ BSR Agency

Zijn beste resultaat in de Formule 1 is een derde plek tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2019. De afgelopen twee seizoenen eindigde hij telkens als zesde in de WK-stand. Bij Ferrari wordt hij de opvolger van Sebastian Vettel, die neerstrijkt bij Racint Point, dat volgend jaar verdergaat als Aston Martin Racing.