Lewis Hamilton: ’Daar ben ik heel dankbaar voor’

In de problemen kwam de Engelsman van Mercedes geen moment. Een groot contrast met de weken ervoor. Op Silverstone won hij weliswaar de eerste race, maar wel op drie wielen na een lekke band in de slotronde. En een week later was het rubber van Mercedes totaal niet bestand tegen de hitte op de thuisbasis.

Bekijk ook: Max Verstappen laat zich niet gek maken door trucjes Mercedes

In Barcelona stelde Hamilton orde op zaken. Ondanks de Spaanse zon en wellicht dankzij bandenleverancier Pirelli, die in tegenstelling tot een week eerder nu de hardst mogelijke compounds had meegenomen. „Dit is natuurlijk een ander circuit, maar toch ben ik verrast dat het zo goed ging”, aldus Hamilton.

„We hebben geen enorme dingen aangepast en zijn echt in de details gedoken, hoe beter om te gaan met de banden. Dat heeft heel goed uitgepakt. Het team heeft het geweldig gedaan. We racen week in week uit, soms is het lastig om te beseffen hoe mooi het is wat we hier kunnen doen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik neem zeker een glas wijn om dit te vieren.”

Schumacher

Hamilton is hard op weg naar zijn zevende wereldtitel en is nog drie zeges verwijderd van zijn 91e grandprixoverwinning. Het zijn de onaantastbaar geachte records van racelegende Michael Schumacher. Hamilton pakte zondag met zijn overwinning in de Grote Prijs van Spanje weer een record van de Duitser af; hij behaalde voor de 156e keer in zijn carrière het podium in de Formule 1 en passeerde Schumacher, die tot 155 podiums kwam.

„Eerlijk gezegd ben ik er sprakeloos van. Ik weet gewoon niet wat ik erover moet zeggen”, zei Hamilton na de race in Barcelona. „Wat er nu gebeurt, overtreft ook mijn stoutste dromen. Schumacher was een fantastische coureur, ik ben opgegroeid met kijken naar hem. Ik voel me altijd zeer vereerd als mijn naam in één adem met de zijne worden genoemd.”