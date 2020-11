Van Gerwen na thriller tegen Whitlock uitgeschakeld op Grand Slam of Darts

Van Gerwen begon met een gewonnen leg aan de wedstrijd en brak vervolgens Whitlock meteen in diens eerste leg, waardoor de Nederlander direct op een comfortabele 2-0 voorsprong stond. En van dat geslagen gaatje had Van Gerwen tot aan de 24e leg profijt.

Vervolgens slaagde Whitlock er toch in om voor het eerst in de wedstrijd op gelijke hoogte te komen. De Australiër voltooide daarmee een inhaalrace die de hele wedstrijd had geduurd, en waarin The Wizard onder meer tegen een 9-6, 11-7 en 12-9 achterstand had aangekeken.

12-12

Vanaf 12-12 begon het duel dus eigenlijk enigzins ’opnieuw’, en de eerste drie legs gingen met de darts mee. Via een prachtige 146-finish nam Van Gerwen een 15-13 voorsprong, en in de 29e leg kreeg hij drie matchdarts om de wedstrijd te beslissen. Dat lukte niet, en Whitlock kwam terug tot 15-14.

De Australiër verzilverde die break en sleepte er een beslissende, 31e leg uit. Die begon hij met een 180’er, zijn 20e (!) van de wedstrijd. Whitlock mocht vanaf 170 als eerste voor de wedstrijd gooien, maar faalde. Vervolgens kreeg Van Gerwen twee matchdarts op dubbel 4 en miste weer twee keer. Omdat Whitlock 114 niet uit gooide, mocht Van Gerwen nóg eens drie keer voor de wedstrijd gooien, maar alle mogelijkheden (dubbel 4, dubbel 2 als dubbel 1) werden om zeep geholpen. Whitlock faalde vervolgens bij zijn tweede wedstrijdpijl niet en won via dubbel 8 de wedstrijd.

Whitlock neemt het maandagavond in de halve eindstrijd op tegen José de Sousa, die in zijn kwartfinale met 16-14 te sterk was geweest voor Michael Smith. De andere halve finale gaat tussen Dimitri van den Bergh en James Wade.