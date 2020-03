Indrukwekkend optreden Van Gerwen én Klaasen stunt op UK Open

Van Gerwen kende een ijzersterk begin en trok die lijn door. In de eerste vijf legs noteerde hij twee 100+ finishes en lag zijn gemiddelde met 119 indrukwekkend hoog. De voorsprong van 4-1 bij de eerste pauze was dan ook meer dan verdiend. Ook bij de tweede break lag de gemiddelde score van Van Gerwen nog altijd boven de 110 en dat leidde tot een 7-3 voorsprong. Daar besliste hij eigenlijk de partij voortijdig. Wade kwam tot zijn eigen zichtbare frustratie niet in het gewenste ritme. Mighty Mike kon na afloop prima eindcijfers overleggen. Naast de 10-4 overwinning, gooide hij zes 180’ers, lag zijn dubbelpercentage op liefst 71,43 procent en was zijn eindgemiddelde 108,93.

„De laatste tijd is mijn begin meestal niet zo goed. Zo’n start als nu geeft zelfvertrouwen”, reageerde Van Gerwen. „Ze willen me nog altijd allemaal verslaan. Tot nu toe speel ik een goed toernooi en mag ik niet klagen.” Eerder in het toernooi wist Van Gerwen al te winnen van titelverdediger Nathan Aspinall (10-8 in vierde ronde) en Jason Lowe (10-9 in vijfde ronde). Van Gerwen is tweevoudig winnaar van het UK Open. De 30-jarige Vlijmenaar schreef het majortoernooi in 2015 en 2016 op zijn naam. Bij de laatste drie edities wist hij echter geen partij te winnen en keerde zo telkens na één wedstrijd huiswaarts.

Van Gerwen op zoek naar eindzege

Van Gerwen wacht in 2020 nog op zijn eerste toernooizege. Hij verloor op nieuwjaarsdag de WK-finale van Peter Wright (3-7 in sets). Bij het eerste masterstoernooi The Masters werd de 30-jarige Vlijmenaar echter wel in de achtste finales verrassend door Jonny Clayton uitgeschakeld. Op de vloertoernooien van de Players Championship haalde hij bij zes events twee keer de finale, maar die gingen tegen respectievelijk Ryan Searle en Gerwyn Price allebei verloren.

In de Premier League, de prestigieuze competitie die hij de laatste vijf jaar won, leed Van Gerwen afgelopen donderdag zijn tweede nederlaag. Tegen Michael Smith ging hij met 4-7 in legs onderuit en moest daardoor aan hem ook de koppositie na vijf speelronden afstaan.

Negendarter op UK Open

Jonny Clayton kreeg zaterdagavond op een bijbaan het publiek in Minehead op de banken. De Britse darter gooide in zijn achtste finale-partij tegen Chris Dobey een negendarter. Het betekende voor hem de eerste perfecte leg uit zijn loopbaan. Clayton won met 10-8 in legs en komt zondag terug voor de kwartfinales. Ook de halve eindstrijd en finale wordt op zondag afgewerkt.

Jelle Klaasen schakelt Gary Anderson uit

Naast Van Gerwen zien we voor Nederland zondagmiddag ook Jelle Klaasen terug in de kwartfinales. De voormalig wereldkampioen van de BDO zorgde voor een stunt door Gary Anderson uit te schakelen. De nummer 49 van de zogenoemde Order of Merit zegevierde met 10-9 over de man uit Schotland, die op de huidige wereldranglijst als zevende staat gepositioneerd. Daardoor bereikte Klaasen na ruim drie jaar eindelijk weer eens de laatste acht van een majortoernooi bij de PDC.