Ajax wil Ziyech jaar huren bij vertrek Antony

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Hakim Ziyech Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Mocht Antony bij Ajax vertrekken, dan zet de Amsterdamse clubleiding in op de terugkeer van Hakim Ziyech, bevestigen bronnen binnen Ajax. Het is de bedoeling de aanvaller, die in 2019 een van de bepalende spelers was tijdens de Champions League-droomreis, een jaar van Chelsea te huren met een (eventuele verplichte) optie tot koop.