’Circus corona’ in de Tour: bij tijd en wijle onwezenlijk en hilarisch

De massasprint in de etappe van dinsdag, gewonnen door Sam Bennett. Ⓒ EPA

ÎLE-DE-RÉ - Het was op de tiende racedag van de 107e Tour de France verrassender dat er na een acrobatische draai- en keerfinale over een vakantie-eiland geen coureurs onder verwrongen dranghekken vandaan hoefden te worden bevrijd of met gillende sirenes werden afgevoerd, dan dat de aangekondigde coronatesten in de karavaan nauwelijks tot positieve ’slachtoffers’ leidden.