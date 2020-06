Moment van toen: Martin Verkerk verliest finale Roland Garros

Martin Verkerk slaagt er op het gravel van Roland Garros niet in om een droomtoernooi te bekronen met een grandslamtitel.

De grillige tennisser verbaast alles en iedereen door zijn prestaties in Parijs, waar hij erkende gravelspecialisten als Carlos Moya en Guillermo Coria weet te verslaan. De expressieve Verkerk is na Tom Okker en Richard Krajicek de derde Nederlander die doordringt tot de finale van een grandslamtoernooi en laat de tenniskoorts in ons land hoog oplopen.

De teleurstelling is groot als Juan Carlos Ferrero met 1-6, 3-6, 2-6 te sterk is in de eindstrijd. Het niveau van Roland Garros 2003 weet Verkerk daarna nooit meer te halen. Blessures en ziekte dwarsbomen de Alphenaar, die eind 2008 besluit een punt achter zijn tenniscarrière te zetten.