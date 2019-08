Speler Cercle Brugge met meer dan 240 km/u aangehouden

De 23-jarige Hazard was woensdagavond om 17.50 uur met zijn Audi S3 Sportback onderweg naar huis in het Belgische ’s Gravenbrakel toen gezien werd door een nieuwe anonieme wagen van de lokale politie. Hij reed op dat moment meer dan 240 kilometer per uur.

Toen de agenten in de anonieme bolide hun lichten aanstaken, ging Hazard meteen aan de kant staan. Waarom de voetballer zo overdreven snel reed, is niet bekend. „Er was op dat moment nochtans redelijk wat verkeer”, ealdus een woordvoerder van het OM tegen Het Nieuwsblad. De snelheidsduivel zal zich binnenkort mogen verantwoorden voor de politierechter.

Hazard is de jongere broer van Rode Duivels Eden en Thorgan, die bij Real Madrid en Borussia Dortmund voetballen. Hij tekende in mei een contract voor vier seizoenen bij Cercle Brugge, dat hem overnam van Chelsea. Zaterdag deed hij nog de hele wedstrijd mee tegen Standard, een pot die de Luikenaars met 0-2 wonnen.