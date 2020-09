Marianne Vos klimt naar ritzege in Giro Rosa

De laatste 700 meter van de etappe gingen steil omhoog langs de stadswal van Assisi. De CCC-ploeg van Vos, drievoudig winnares van de Giro Rosa, nam het initiatief in de finale en de kopvrouw rondde het knap af. Het laatste deel van de klim was zo steil dat sommige rensters bijna tot stilstand kwamen. Na het passeren van de streep werden ze door stewards snel weggeduwd richting een vlak stuk wegdek.

Annemiek van Vleuten, die zaterdag de macht had gegrepen door met een indrukwekkende solo over de gravelstroken die bekend zijn van Strade Bianche de tweede etappe te winnen, behield de leiding in het algemeen klassement. De wereldkampioene kwam als vijfde over de streep, vlak voor Anna van der Breggen. De rit ging over 142,2 kilometer. De Giro Rosa telt negen etappes en eindigt zaterdag.