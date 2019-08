Virgil van Dijk, de bedwinger van Messi en Ronaldo

Virgil van Dijk houdt de ’Cup met de Grote Oren’ boven zijn hoofd. Ⓒ Reuters

MONACO - Virgil van Dijk is in Monaco gekozen tot UEFA Men’s Player of the Year. Daarmee heeft hij niemand minder dan Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus) afgetroefd. Bovendien is hij de eerste verdediger die de prijs pakt sinds de UEFA de Award in het seizoen 2010/2011 in het leven heeft geroepen. Ronaldo won de prijs drie keer, Messi twee keer eerder en vorig jaar viel de eer te beurt aan Luka Modric.