Keeper tegenstander FC Utrecht test na afloop positief op corona

De 18-jarige doelman werd onmiddellijk van de groep gescheiden. Hij gaat nu zeven dagen in quarantaine.

Alle andere spelers en stafleden bij de Belgen bleven gevrijwaard van het coronavirus. Het oefenkamp in Zeeland gaat verder door zoals gepland.

De positieve test van Vandevoordt brengt het aantal in de Belgische competitie op vijf (bekende) gevallen. Bij Genk kreeg Paul Onuachu met het virus af te rekenen. Bij Charleroi was dit het geval bij Mamadou Fall en Younes Delfi. Ook bij Waasland-Beveren was er een positieve test.

In Zeeland werd het bij het oefenduel 3-3, waarbij Cyril Dessers nam Genk doel trof tegen zijn oude club.

FC Utrecht vervolgt de oefencampagne op 1 augustus met een thuiswedstrijd tegen AZ.