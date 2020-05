Estavana Polman positief in coronatijd, maar: ’Vreselijk om familie te missen’

Estavana Polman samen met Rafael van der Vaart.

Estavana Polman ziet de ernst van de coronacrisis, tegelijk is ze van nature iemand die positief in het leven staat. Over handballen dat op een lager pitje staat zegt ze: „Het geeft mijn lichaam de nodige rust.” Dat ze met vriend Rafael van der Vaart, zijn zoontje Damián en dochter Jesslynn meer dan normaal op elkaars lip zitten? „We weten nu ook hoe dat is, maar het is vooral dat we heel erg genieten van elkaar.”