Bayern München eenvoudig naar kwartfinale na doelpuntenfestijn tegen RB Salzburg

Nadat de heenwedstrijd in Salzburg in 1-1 was geëindigd, leek Bayern München de beste papieren te hebben voor het behalen van de kwartfinale. Gretig vloog Der Rekordmeister dan ook uit de startblokken, om in de absolute openingsfase direct een wereldkans te noteren. Salzburg-goalie Philipp Köhn hield Lewandowski echter van een vroege heldenrol. In de tegenstoot was het vervolgens Salzburg zelf dat bijna de score opende, maar Nicolas Capaldo zag zijn schot via Kingsley Coman als hoekschop eindigen.

De openingstreffer viel alsnog binnen het kwartier, wat gezien de woelige openingsminuten van de wedstrijd geen verrassing mocht heten. Maximilian Wöber toonde aan waarom hij het bij Ajax nooit écht redde, door Lewandowski wild tot een halt te brengen. Arbiter Clement Turpin kon niet anders dan naar de stip wijzen, alwaar Lewa zelf achter de bal plaats nam om vervolgens overtuigend de 1-0 binnen te schieten.

Maximilian Wöber had het bijzonder zwaar met Lewandowski. Ⓒ ANP/HH

Al binnen twintig minuten werd Wöber de definitieve schlemiel van de avond. Opnieuw draaide Lewandowski bij hem weg en opnieuw moest de Oostenrijker een overtreding inzetten om hem af te stoppen. Turpin liet Wöber en zijn ploeggenoten eerst nog opgelucht adem halen door Bayern een vrije trap toe te kennen, maar doordat de overtreding begon binnen het strafschopgebied werd dat op instructie van de VAR al rap een penalty. Opnieuw was het Lewandowski die vanaf 11 meter zijn klasse toonde en terloops Ajax-spits Sébastien Haller naar de kroon stak voor de topscorerstitel in de Champions League.

Robert Lewandowski benut zijn tweede strafschop van de avond. Ⓒ ANP/HH

Daarmee begon het leed voor RB Salzburg pas echt, want voor er goed en wel een half uur gespeeld was, stond het maar liefst 4-0. In minuut 23 completeerde Lewandowski zijn hattrick door te profiteren van miscommunicatie tussen Köhn en - hoe kon het deze avond ook anders - Wöber. Enig geluk had Bayern bij deze treffer wel, want aan het begin van de aanval leek er door de Duitsers hands te zijn gemaakt. Turpin en de VAR lieten het voor wat het was, waarna Serge Gnabry niet veel later ook mocht delen in het Beierse doelpuntenfestijn: 4-0.

Een remontada van Bijbelse proporties was voor Salzburg nodig om er in de tweede helft nog wat van te maken. Al snel bleek dat een illusie, toen Thomas Müller zich bij Lewandowski en Gnabry op het scoreformulier voegde. Er ontwikkelde zich na die treffer een tweede helft zonder al te veel spektakel, al mocht de eretreffer van Maurits Kjaergaard er absoluut zijn. Met zijn linker joeg hij de bal voorbij Manuel Neuer in de kruising van het doel. Meer dan een pleister op de wonde bleek dat evenwel niet voor RB Salzburg.

Ook Thomas Müller deelde met twee treffers in de feestvreugde. Ⓒ ANP/HH

Monsterscore

Bayern zette in de slotfase namelijk nog even aan om een heuse monsterscore neer te zetten. Dat lukte de ploeg van Nagelsmann ook nog, doordat Müller zijn tweede van de avond mocht maken en ook Leroy Sané zijn goaltje mee pikte. Het ’Super Bayern’ rolde van de tribunes in de Allianz Arena, waar het publiek nog wel trek had in meer. Het bleef echter bij 7-1, maar voor RB Salzburg wachtte een pijnlijke trip terug naar Oostenrijk.

