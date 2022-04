Demi Vollering ’martelt’ zichzelf naar de top: ’Waar ben ik mee bezig?’

Premium Wielrennen

Van Baarle heeft epische overwinning goed gevierd: ’Bier, wijn en wodka’

Hij was een klasse apart in een kurkdroge en stoffige editie van Parijs-Roubaix. Dylan van Baarle was spreekwoordelijk gezien de baas over de duivel in ’De Hel van het Noorden’. Een dag na zijn epische zege in het wielermonument vertelt de 29-jarige renner van Ineos-Grenadiers dat zijn telefoon bijk...