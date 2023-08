Didi Gregorius met Nederlands Koninkrijksteam op EK honkbal

De 33-jarige Gregorius speelde tot eerder deze maand nog in de organisatie van de Seattle Mariners in de jacht op een rentree in de Major League, maar kan meedoen met het EK omdat hij nog nergens een contract heeft getekend. Spelers uit de Amerikaanse competitie doen nooit mee aan het EK, omdat het eindtoernooi niet onder de verzekering van de clubs uit de Major League valt.

Voor de in Amsterdam geboren Gregorius wordt het zijn eerste Europees kampioenschap. Met het Koninkrijksteam kwam hij wel uit tijdens de Intercontinental Cup (2010) en twee World Baseball Classics (2017 en 2023). Twaalf jaar geleden werd hij met Nederland wereldkampioen. De 33-jarige infielder speelde in de Major League voor de Cincinnati Reds, Arizona Diamondbacks, New York Yankees en Philadelphia Phillies.

In de aanloop naar het EK wordt op 15, 16 en 17 september wordt in het Neptunus Familie stadion het Rotterdam Baseball Weekend georganiseerd. Ook hier zullen de spelers van het Koninkrijksteam zich laten zien.