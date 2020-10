FC Utrecht en sc Heerenveen delen de punten

Nog een paar dagen moet FC Utrecht-trainer John van den Brom in spanning zitten over zijn belangrijkste aanvallende troef. In de aanloop naar het duel met SC Heerenveen sprak hij de verwachting uit, dat Kerk zal blijven, maar het blijft nog even spannend of een club op het laatste moment zal toehappen.

De gevaarlijke tandem op rechts is al voor de helft ontmanteld met de verkoop van Sean Klaiber aan Ajax. Mark van der Maarel vulde diens positie in tegen SC Heerenveen, maar de routinier heeft niet de aanvallende power die Klaiber kenmerkt.

Moeizame start

FC Utrecht heeft grote ambities voor dit seizoen, maar is niet overtuigend uit de startblokken gekomen. Na het puntenverlies tegen VVV-Venlo in de eerste wedstrijd, won FC Utrecht vorige week moeizaam van RKC Waalwijk en tegen SC Heerenveen kwam het team van Van den Brom aanvankelijk teleurstellend voor de dag.

Al na vier minuten keek FC Utrecht tegen een achterstand aan, toen Henk Veerman met een knal in de korte hoek de Utrechtse doelman Maarten Paes verraste. De lange spits is een belangrijke schakel in de wederopstanding van SC Heerenveen na een dramatische voorbereiding waarin de Friezen alle oefenwedstrijden verloren. De rentree van Henk Veerman vlak voor de competitie-aftrap heeft SC Heerenveen de wind in de zeilen gegeven. De spits wint met zijn lengte en fysieke kracht zoveel duels, dat het heerlijk voetballen is voor zijn medespelers.

Arjen Robben-actie

SC Heerenveen bleef nog even de gevaarlijkste ploeg in de lege Galgenwaard en Mitchell van Bergen met een schot op de lat en Henk Veerman met een schot op de paal waren dicht bij een doelpunt.

Het moeizaam gestarte FC Utrecht kwam wel steeds beter in de wedstrijd en op slag van rust was het Kerk die met een Arjen Robben-actie voor de gelijkmaker zorgde. De aanvaller kwam vanaf rechts naar binnen en krulde de bal met links fraai in de verre hoek.

Belegering

Met Sander van de Streek in plaats van Othmane Boussaid ging FC Utrecht na rust op jacht naar de voorsprong. SC Heerenveen werd volledig in het defensief gedrongen. De tweede helft was één grote belegering van het Friese doel. SC Heerenveen leed een grote aderlating toen Henk Veerman geblesseerd vervangen moest worden.

FC Utrecht werd steeds dominanter en kreeg volop gelegenheid om op voorsprong te komen, maar de bal wilde er niet in bij grote kansen voor Simon Gustafson (tweemaal) en Bart Ramselaar, die zijn inzet van de doellijn gehaald zag worden door Lucas Woudenberg. Van den Brom heeft een brede selectie tot zijn beschikking en bracht Eljero Elia en Daniel Arzani nog in de ploeg. Ex-international Elia kreeg nog een aardige schietkans, maar met een man minder, invaller Rein Smit incasseerde twee keer geel, wist SC Heerenveen op karakter stand te houden. In de laatste seconden van de vijf minuten blessuretijd schoot Mimoun Mahi de bal nog op de paal. De Friezen waren uiteindelijk opgelucht met het punt, al was het het eerste puntenverlies van deze competitie. FC Utrecht is gezien de grote ambities met vijf punten uit drie duels teleurstellend van start gegaan dit Eredivisieseizoen.