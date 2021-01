PSV-trainer Roger Schmidt na nederlaag: ’We hadden meer kansen, meer corners, meer balbezit’

„Feyenoord koos de momenten goed”, zei Schmidt. „Ik ben niet teleurgesteld in mijn spelers. We hebben er alles aan gedaan om hier te winnen en ook genoeg kansen gekregen. We hebben een jonge ploeg en kunnen deze wedstrijd gebruiken om de volgende stappen te zetten.”

PSV geeft dit seizoen in de meeste topduels niet thuis. De Eindhovenaren verloren ook van Vitesse en AZ. Alleen tegen Ajax werd een punt gepakt. Schmidt ziet geen verband. „We hadden meer kansen, meer corners, meer balbezit. Ik heb de doelpunten nog niet teruggezien. We hebben een aantal keer de verkeerde keuzes gemaakt in de restverdediging. We vergaten soms voldoende spelers achter de bal te houden.”

Dertig van dat soort kansen

Schmidt had een wat ander Feyenoord verwacht. „Ik dacht niet dat ze zo verdedigend zouden gaan spelen. Maar als je kijkt naar het doelpunt van Steven Berghuis... Wij hebben wel dertig van dat soort kansen gehad. Maar wij scoorden niet. We hadden zeker vier doelpunten kunnen maken vandaag. Maar goed, het gaat in voetbal ook om kansen benutten.”

PSV gaat een zware maand tegemoet, met veel topwedstrijden. „Ik kijk er naar uit. We moeten onze eigen koers blijven volgen”, aldus Schmidt.

PSV-aanvoerder Dumfries: we legden de rode loper uit

PSV gaf zondag opnieuw niet thuis in een topduel in de Eredivisie en dat maakte Denzel Dumfries boos. „Hiervoor zijn we niet naar De Kuip gekomen”, zei de aanvoerder. „We stonden te veel ’open’. We mogen de rode loper niet zo uitleggen. Dat moeten we in het vervolg echt beter doen.”

PSV incasseerde eerder deze maand twee doelpunten tegen Ajax (2-2), drie tegen AZ (1-3) en ook drie tegen Sparta Rotterdam (3-5). „Destijds zeiden we dat we ervan moesten leren. Maar het gebeurt ons toch weer. Ik val niemand af, laat dat duidelijk zijn. Je kunt kwaad worden, maar we hebben elkaar ook nodig. We moeten onze rug rechten en dicht bij elkaar blijven.”

Dumfries was net als trainer Roger Schmidt verrast door de strijdwijze van Feyenoord, dat heel ver terugzakte en bij balverlies van PSV razendsnel omschakelde. Drie van die counters leverden voor rust een doelpunt op. Dumfries: „De doelpunten vallen te makkelijk. Dat mag ons niet gebeuren. 3-0 bij rust, hoe is het mogelijk? Die emotie voel ik nu ook. Dat we in elk topduel minimaal twee treffers tegen krijgen, zegt dat het nog niet goed genoeg is bij ons.”

Bekijk ook: Effectief Feyenoord zet PSV aan de kant

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie