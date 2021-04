FIFPro en PFA pleiten voor tijdelijke wissels bij hoofdletsel

In februari van dit jaar werd in de Engelse Premier League gestart met de extra wisselmogelijkheid in het geval een speler een hoofdblessure opliep en niet verder kon spelen. Deze optie werd twee keer toegepast, pas nadat de spelers in kwestie na een korte medische check waren teruggekeerd op het veld, maar uiteindelijk toch niet verder konden spelen. De belangenorganisaties achten het dan ook verstandiger een tijdelijke wisselmogelijkheid te kunnen toepassen om de gezondheid van spelers te waarborgen.

Volgens het statement heeft de betreffende medische staf op die manier langer de tijd een grondige medische check uit te voeren. Om te bekijken of er wel écht kan worden doorgespeeld door de speler in kwestie. Deze beslissingen worden in de miljardenindustrie die het voetbal is, vaak onder tijdsdruk genomen of onder die van het publiek (wanneer supporters terugkeren in de stadions). De speler kan voor een betere check dan ook meegenomen worden naar de medische ruimte. Zijn tijdelijke vervanger zorgt ervoor dat een team niet in numerieke minderheid komt te spelen gedurende de duur van de check.

Ramselaar

Zo kan het dus zijn dat een speler vijf minuten of langer invalt voor de topspits die met potentieel hoofdletsel wordt gecheckt. Kan de spits terugkeren, dan wordt zijn tijdelijke vervanger weer naar de kant gehaald. Deze mag dan later in het duel wél opnieuw weer invallen, zo is de bedoeling.

In de Eredivisie werd FC Utrecht-trainer René Hake begin april de eerste trainer die zes wissels toepaste vanwege hoofdletsel. Bart Ramselaar speelde aanvankelijk verder, maar werd opnieuw duizelig en moest alsnog worden gewisseld. Het gaf Utrecht een extra wisselmogelijkheid. De FIFPro en PFA willen juist dit soort situaties voorkomen. Ramselaar had tijdelijk vervangen en beter gecheckt kunnen worden, zodat hij niet opnieuw duizelig zou worden op het veld, met mogelijk grotere schade tot gevolg.

De belangenorganisaties hopen in eerste instantie dat de testen met de extra wisselmogelijkheid en de tijdelijke wisselmogelijkheid parallel aan elkaar kunnen lopen, in bijvoorbeeld verschillende competities. Zij willen zo snel mogelijkheid een passende oplossing, waarbij de spelregels de ruimte geven om zorg te dragen voor de gezondheid van de spelers.