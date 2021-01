Het Gouden AZ werd geboren met bekerzege op Ajax

Henk van Rijnsoever (rechts) maakt de winnende 1-0 tijdens de KNVB-bekerfinale Ajax-AZ op 5 mei 1978. Ⓒ SPAARNESTAD PHOTO

AMSTERDAM - In 1972 nam het Zaanse Wastora (wasmachines, stofzuigers en radio’s) het noodlijdende AZ’67 over. De eigenaren van de gigant in huishoudelektronica, de voormalige KFC-profs Cees en Klaas Molenaar, eisten binnen tien jaar de landstitel. Op 5 mei 1978 won de provincieclub met topclubambities na een 1-0 zege op Ajax de eerste hoofdprijs, de KNVB-beker. Terug in de tijd met Henk van Rijnsoever, Hugo Hovenkamp en Kees Kist.