Verrassend zilver voor Van der Duin op WK baanwielrennen

Het omnium is een meerkamp over vier onderdelen. Op de afsluitende puntenkoers moesten tachtig rondes worden gereden, waarin om de tien rondes punten te verdienen waren. Van der Duin was als tweede in de stand gestart en behield die positie. De derde plaats was voor de Portugese Maria Martins.

Voor Van der Duin was het al de tweede medaille op dit WK na het zilver op de openingsdag op het onderdeel scratch.

Van Riessen grijpt naast brons op sprint

Laurine van Riessen is er net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de sprint. In de strijd om het brons legde ze het af tegen de Duitse Emma Hinze, de titelverdediger.

Van Riessen (35) was voor het eerst doorgedrongen tot de laatste vier in het sprinttoernooi op een WK. Ze verloor in de halve finales in twee heats van de Duitse Lea Sophie Friedrich. Hinze, de afgelopen twee jaar wereldkampioen, was verrassend verslagen door de Française Mathilde Gros.