Zoon Krajicek met wildcard in kwalificaties grastoernooi Rosmalen

Gijs Brouwer, de nummer 138 van de wereld, is op basis van zijn ranking als laatste toegelaten tot de voorrondes. Ook de Belg David Goffin, finalist in 2015, maakt in de kwalificaties in het weekend van 10 en 11 juni zijn opwachting. Bij de vrouwen geldt dat voor tweevoudig winnares Coco Vandeweghe. Door een blessure is de 31-jarige Amerikaanse ver teruggevallen op de wereldranglijst. Lesley Pattinama Kerkhove heeft een wildcard gekregen.

Het toernooi met de naam Libéma Open duurt van 10 tot en met 18 juni.