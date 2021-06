Video: Yannick Carrasco verstoort interview en plaagt Eden Hazard: ’Kampioenen’

De twee voetballers bereiden zich met de Rode Duivels voor op het aankomende EK. Op het moment dat Hazard na de oefenwedstrijd tegen Griekenland de pers te woord staat, kan Carrasco het niet laten om het interview te verstoren. „Campeoonneesssss” roept hij lachend voor de camera in het gezicht van zijn aanvoerder.

België stuit in de groepsfase van het EK op Rusland (12 juni), Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni). Zondag oefenen de Rode Duivels nog tegen vicewereldkampioen Kroatië. Het is nog maar de vraag of Hazard, die kampt met pijntjes, op tijd fit is om zondag mee te spelen. Dat heeft bondscoach Roberto Martínez laten weten. „Als hij niet speelt, hebben we nog een kleine week om hem fit te krijgen. Eden heeft genoeg ervaring om te weten wat hij kan in een wedstrijd”, aldus de Spanjaard. „Dat is niet onze zorg. Wat we vooral willen is dat hij sterk genoeg wordt om in zijn beste vorm te komen tijdens het toernooi. Het gaat niet om het eerste duel met Rusland. Het gaat om hoe we hem tijdens de groepsfase gebruiken om hem te laten groeien in het toernooi”, bleef de bondscoach positief tegenover Sporza

De Bruyne

De Bruyne is sowieso nog een twijfelgeval voor de wedstrijden van België. De spelmaker van Manchester City viel in de Champions League-finale uit na een harde botsing met Antonio Rüdiger. „Zijn situatie is onveranderd. Over hem kan ik geen update geven”, aldus Martínez. Eerder liet hij nog weten dat hij verwacht dat De Bruyne wél op tijd fit zal zijn voor het eerste duel met Rusland.