LA Galaxy stuurt Servisch international weg na racistische teksten

De negenvoudige international moest vertrekken vanwege een serie racistische en brute uitlatingen op social media van zijn vrouw Tea Katai. Zijn echtgenote haalde naar aanleiding van de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd onder meer hard uit naar de demonstranten in de Verenigde Staten.

Het bestuur van LA Galaxy greep in en eiste dat de beledigingen en haatdragende teksten, in het Servisch, meteen verwijderd zouden worden. Dat gebeurde, maar voor de 29-jarige middenvelder was er geen weg meer terug. Na een gesprek met de clubleiding werd zijn contract ontbonden.

Katai had nog wel zijn excuses aangeboden en de „onaanvaardbare” woorden van zijn vrouw veroordeeld. De Servisch international speelde sinds december bij LA Galaxy. Hij was afkomstig van Chicago Fire, waar hij twee seizoenen onder contract stond.

Eerder dit seizoen vertrok Ron Jans bij het Amerikaanse FC Cincinnati, nadat hij van racistische uitlatingen werd beschuldigd.