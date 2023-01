Messi in basis PSG, zorgen om corona bij handbalteam voor WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Messi keert terug bij Paris Saint-Germain in duel met Angers

20.24 uur: Lionel Messi maakt woensdag zijn rentree voor Paris Saint-Germain in de Franse competitie, nadat hij vorige maand met Argentinië de wereldtitel had veroverd in Qatar. Trainer Christophe Galtier heeft de 35-jarige spelmaker tegen Angers een plaats in de basis gegeven.

De Zuid-Amerikaan ontbrak vrijdag nog bij de ontmoeting met Chateauroux in het Franse bekertoernooi. Messi kreeg wat extra rust. Naast Messi is ook de Braziliaan Neymar weer van de partij. Kylian Mbappé, met Frankrijk de tegenstander van Argentinië in de finale, ontbreekt nog.

PSG is koploper in de Franse competitie, met 4 punten voorsprong op RC Lens. Olympique Marseille is de nummer 3 van de ranglijst. Angers staat op de laatste plaats.

Zorgen om corona bij handbalteam voor WK

18.47 uur: Bondscoach Staffan Olsson van de Nederlandse handballers maakt zich zorgen over het coronavirus. De mondiale handbalbond IHF heeft voor het komende WK in Zweden en Polen een vrij strikt protocol opgesteld om besmettingen te voorkomen. „Daar is veel discussie over, omdat in de meeste landen helemaal geen beperkingen meer zijn, maar de IHF stelt testen verplicht en wil ook dat de spelers geen contact zoeken met de fans. Er is veel verzet van de bonden, maar de IHF is niet gevoelig voor de protesten”, zei de Zweed bij een persmoment op sportcentrum Papendal. De handballers spelen vrijdag in het Poolse Krakau hun eerste wedstrijd op het WK.

De Nederlandse selectie heeft woensdag een verplichte coronatest ondergaan. „We kennen de resultaten nog niet, maar ik ben er nog niet gerust op. Als er spelers met corona bijzitten, hebben we wel een probleem. Gelukkig is dit de laatste testronde voor aanvang van het WK. De volgende testronde is na de groepsfase. Dus als iedereen er goed uitkomt, zitten we de eerste drie wedstrijden van het toernooi safe.”

Dat Olsson niet helemaal gerust is, heeft te maken met de recente positieve test van international Jorn Smits. Hij kon daardoor vorige week de oefeninterland tegen Frankrijk niet meedoen. Ook drie stafleden testten positief op corona. Een dag later bleek uit hertests dat drie van de vier helemaal geen corona hadden. „Ik was er wel door verrast. Die beperkingen zijn ook helemaal niet nodig. Corona is nu vaak niet meer dan een verkoudheid. Wat mij betreft geldt de universele regel; als een speler ziek is, speelt hij niet.”

Tweetal moet twee duels toekijken

15.09 uur: FC Barcelona-aanvaller Ferran Torres en Atletico Madrid-verdediger Stefan Savic zijn voor twee duels geschorst. Torres en Savic vochten zondag met elkaar in het duel tussen de twee Spaanse topclubs. Beiden werden in blessuretijd met rood weggestuurd. Koploper Barça won het duel met 1-0.

Torres mist door zijn schorsing de competitiewedstrijden tegen Getafe en Girona, op 22 en 29 januari. Savic moet toekijken bij de duels met Alméria (15 januari) en Real Valladolid (21 januari).

FC Barcelona verblijft momenteel in Saudi-Arabië voor de strijd om de Spaanse Supercup. Donderdag is Real Betis de tegenstander in de halve eindstrijd.

Badmintonners tegen gastland Frankrijk op EK voor gemengde teams

11:07 uur De Nederlandse badmintonners nemen het volgende maand op het EK voor gemengde teams op tegen gastland Frankrijk. Ook Duitsland en Bulgarije zijn de tegenstanders van Oranje, dat in groep B zit.

In poule A nemen Denemarken, Engeland, Schotland en Oekraïne het tegen elkaar op. De beste twee landen plaatsen zich voor de halve finales.

Het toernooi wordt van 14 tot en met 18 februari gehouden in Aire-sur-la-Lys, in het noorden van Frankrijk.

Handbalster Dulfer langer bij Duitse kampioen Bietigheim

10:52 uur Handbalster Kelly Dulfer heeft haar contract bij de Duitse club SG BBM Bietigheim verlengd met twee jaar tot en met juni 2025. De aanvoerster van Oranje stond in de belangstelling van veel andere grote Europese clubs, maar ze heeft ervoor gekozen bij de Duitse kampioen te blijven.

„De laatste anderhalf jaar in Bietigheim zijn echt geweldig geweest. Ik voel me erg op mijn gemak hier met de meiden en bij deze club en daarom kijk ik erg uit naar mijn verdere tijd bij de SG BBM”, aldus Dulfer op de website van de club.

Met Bietigheim bleef de opbouwspeelster vorig seizoen 63 wedstrijden ongeslagen. De club veroverde de titel in de Bundesliga, won de Duitse beker en de Supercup en ook nog eens de Europacup (European League).

Dulfer verruilde in 2021 Borussia Dortmund voor Bietigheim. Daarvoor speelde de geboren Schiedamse in Denemarken bij Kopenhagen. Als international won Dulfer in 2019 de wereldtitel, zilver en brons op de WK’s van 2015 en 2017 en zilver en brons op de EK’s van 2016 en 2018.

Suns verpesten rentree Curry en winnen bij Warriors

08:00 uur Phoenix Suns hebben in de NBA de rentree van Stephen Curry bij Golden State Warriors verpest. De Suns, die aantraden zonder de geblesseerden Chris Paul, Devin Booker en Deandre Ayton, wonnen in het Chase Center van de Warriors met 125-113.

De 34-jarige Curry stond elf duels langs de kant met een schouderblessure. Hij was sinds half december niet meer in actie gekomen.

Curry kwam tegen de Suns tot ruim 31 minuten speeltijd en was daarin goed voor 24 punten. Zijn ploeggenoten Jordan Poole (27) en Klay Thompson (29) namen meer punten voor hun rekening. De bijdrage van het drietal was echter niet voldoende voor de overwinning. Mikal Bridges had aan de zijde van de Suns met 26 punten een belangrijk aandeel in de zege.

De Warriors lieten het vooral liggen in het tweede kwart, waarin ze tot slechts 19 punten kwamen. Ze keken daardoor halverwege het duel tegen een 59-45-achterstand aan.

Voor de Warriors was het al de derde nederlaag op een rij. Ze verloren thuis pas voor de vijfde keer in 22 wedstrijden in San Francisco. De Suns beëindigden een reeks van liefst zes nederlagen.